Даманская (Захцер) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даманская (Захцер) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захц Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даманский Михаил

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шима

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даманский Абрам

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даманский Василий

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даманский Исай

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даманский Арон

Отец ребёнка: Даманский Самуил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даманский Самуил

Смерть
Неизвестно