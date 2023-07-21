Даманская (Захцер) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захц Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даманский Михаил
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шима
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даманский Абрам
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даманский Василий
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даманский Исай
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даманский Арон
Отец ребёнка: Даманский Самуил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даманский Самуил
Смерть
Неизвестно