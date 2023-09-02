Первая жена Неофита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Никанор Неофитович (Нефёдович)
Отец ребёнка: Неофит Петрович
Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неофит Петрович
Смерть
До 1870