Первая жена Неофита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая жена Неофита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Никанор Неофитович (Нефёдович)

Отец ребёнка: Неофит Петрович

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неофит Петрович

Смерть
До 1870
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