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Сеферов Александр Константинович

Место рождения

Раздольное

Дата рождения

1785

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Сеферов Константин

Мать: не указана

Каракуба Новая, p.c.1811, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.38. p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67. p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106. Вышел с позволения начальства из Каракубы на... Показать все
Рождение ребёнка
1813

Сын: Сеферов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

ревиз.ск.1816, ГАДО, ф.131,оп.1, д.67. р.с.1835, ГАДО, ф.131, оп.1,д.97. р.с.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марина Александровна

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Сеферов Левтер Александрович

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Сеферорв Спиридон Александрович

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Сеферов Николай Александрович

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Сеферова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Сеферова Паращева Александровна

Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеферова Хурсы /Фурси

Смерть
1847
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
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