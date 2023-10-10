Сеферов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Сеферов Константин
Мать: не указана
Каракуба Новая, p.c.1811, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.38. p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67. p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106. Вышел с позволения начальства из Каракубы на... Показать все
Рождение ребёнка
1813
Сын: Сеферов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
ревиз.ск.1816, ГАДО, ф.131,оп.1, д.67. р.с.1835, ГАДО, ф.131, оп.1,д.97. р.с.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марина Александровна
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
p.c.1816, ГАДО, ф.131, оп.1, д.67.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Сеферов Левтер Александрович
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сеферорв Спиридон Александрович
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Сеферов Николай Александрович
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Сеферова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Сеферова Паращева Александровна
Мать ребёнка: Сеферова Хурсы /Фурси
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеферова Хурсы /Фурси
Смерть
1847
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.