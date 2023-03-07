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Мусихин Тарас Иванов

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Место рождения

поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

Мать: Мусихина Анна Васильева

поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Анна Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Мусихин Панкрат Тарасов

Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Мусихин Климонт Тарасов

Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Котлецова Дарья Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Котлецова Катерина Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Мусихин Яков Тарасов

Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Лимонова Анна Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Князева Евфимия Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Котлецова Дарья Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Фофанова Евдокия Тарасова

Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова

Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Ирина Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Евфросинья

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1743
Шангинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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