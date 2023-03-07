Мусихин Тарас Иванов
Место рожденияпоч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1690
поч. Котлецовской, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Анна Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Котлецова Дарья Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Евфросинья
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Котлецова Катерина Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Мусихин Яков Тарасов
Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Лимонова Анна Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Князева Евфимия Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Котлецова Дарья Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Фофанова Евдокия Тарасова
Мать ребёнка: Мусихина Ирина Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Ирина Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Евфросинья
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1743