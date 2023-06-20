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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Параскева Анисимовна
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1817
Сын: Коврижных Федот Анисимович
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коврижных Иван Анисимович
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марфа Анисимовна
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коврижных Емельян Анисимович
Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской