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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Параскева Анисимовна

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1817

Сын: Коврижных Федот Анисимович

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1824

Сын: Коврижных Иван Анисимович

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марфа Анисимовна

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Емельян Анисимович

Отец ребёнка: Коврижных Анисим Ларионович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской