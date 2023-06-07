Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Иван Антипов

Мать: Феодосья Федорова

Смерть
Неизвестно