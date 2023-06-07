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Мария Иванова
Мария Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Антипов
1730 г.р.
Мать
Феодосья Федорова
Около 1736 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Иван Антипов
Мать:
Феодосья Федорова
Смерть
Неизвестно
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