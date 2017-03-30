Конради Фёдор Петрович
Место рожденияГризон, Швейцария
Дата рождения30.03.1775
Дата смерти19.08.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Гризон, Швейцария
Место жительства
С 1792 по 1796
г. Геттинген, Германия
Место жительства
С 1805 по 1818
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1818 по 1822
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1822 по 1842
Смерть
19.08.1848