Конради Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонради Фёдор Петрович

Конради Фёдор Петрович

avatar

Место рождения

Гризон, Швейцария

Дата рождения

30.03.1775

Дата смерти

19.08.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Гризон, Швейцария
Место жительства
С 1792 по 1796
г. Геттинген, Германия
Место жительства
С 1805 по 1818
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1818 по 1822
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1822 по 1842
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
19.08.1848
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close