Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1811
Рождение ребёнка
15.06.1812
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Рождение ребёнка
25.12.1814
Дочь: Волкова (Новосёлова) Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Рождение ребёнка
05.02.1819
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Новоселова) Федосья Матвеева
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Рождение ребёнка
27.01.1825
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Рождение ребёнка
22.01.1827
Дочь: (Новоселова) Анна Матвеева
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Рождение ребёнка
26.12.1830
Сын: Новоселов Василий Матвеев
Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин
Смерть
После 1860