Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Новоселов) Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1811

Муж: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
15.06.1812

Сын: Новоселов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
25.12.1814

Дочь: Волкова (Новосёлова) Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
05.02.1819

Сын: Новоселов Федор Матвеев

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Новоселова) Федосья Матвеева

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
27.01.1825

Сын: Новоселов Никита Матвеев

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
22.01.1827

Дочь: (Новоселова) Анна Матвеева

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Рождение ребёнка
26.12.1830

Сын: Новоселов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Новоселов Матвей Фомин

Смерть
После 1860

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