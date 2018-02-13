Петренко (Симонова) Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1961
Дата смерти13.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1961
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Главный бухгалтер
Рождение ребёнка
10.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.2018