Петренко (Симонова) Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Симонова) Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1961

Дата смерти

13.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1961

Отец: не указан

Мать: Симонова (Петрова) Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Главный бухгалтер
Рождение ребёнка
10.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.2018

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