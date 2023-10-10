Сюзев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения23.10.1920
Дата смерти09.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1920
Отец: Сюзев Александр Семенович
Мать: Сюзева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сюзева Валентина Федоровна
Бракосочетание
23.09.1954
Смерть
09.08.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край