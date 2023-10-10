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Сюзев Иван Александрович

Место рождения

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

23.10.1920

Дата смерти

09.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1920

Отец: Сюзев Александр Семенович

Мать: Сюзева Ирина Васильевна

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сюзева Валентина Федоровна

Улюколь, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
23.09.1954

Жена: Сюзева Валентина Федоровна

Смерть
09.08.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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