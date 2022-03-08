Маткова (Назарова) Акилина (Акулина) Захаровна
Место рожденияс. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.
Дата рождения1884
Дата смерти17.11.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Назаров Захар Корнеевич
Мать: не указана
с. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Киприянова Мария Павловна
Отец ребёнка: Матков Павел Ефимович
Харбин КВЖД
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1965
Волгограл