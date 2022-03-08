Маткова (Назарова) Акилина (Акулина) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маткова (Назарова) Акилина (Акулина) Захаровна

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Место рождения

с. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

17.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Назаров Захар Корнеевич

Мать: не указана

с. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Киприянова Мария Павловна

Отец ребёнка: Матков Павел Ефимович

Харбин КВЖД
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матков Павел Ефимович

Смерть
17.11.1965
Волгограл
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