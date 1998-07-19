Напыльникова (Сорокина) Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напыльникова (Сорокина) Парасковья Ивановна

Место рождения

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.10.1908 ст.

Дата смерти

19.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908 ст.

Отец: Сорокин Иван Алексеевич

Мать: Сорокина Пелагея Ивановна

Булатово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.10.1908 ст.
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.01.1928

Муж: Напыльников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
20.03.1929

Сын: Напыльников Николай Иванович

Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1931

Дочь: Напыльникова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1934

Сын: Напыльников Александр Иванович

Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1946

Дочь: Любимова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.07.1998
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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