Напыльникова (Сорокина) Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1908 ст.
Дата смерти19.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1908 ст.
Отец: Сорокин Иван Алексеевич
Крещение
08.10.1908 ст.
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.01.1928
Рождение ребёнка
20.03.1929
Сын: Напыльников Николай Иванович
Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1931
Дочь: Напыльникова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1934
Сын: Напыльников Александр Иванович
Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.08.1946
Дочь: Любимова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Напыльников Иван Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1998