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Искам Виталий Робертович

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Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

01.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1975

Отец: Искам Роберт Богданович

Мать: Искам Валентина Гавриловна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.10.1999

Дочь: Охват Мария Витальевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
2002

Сын: Искам Богдан Витальевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2011

Дочь: Искам Влада Витальевна

Мать ребёнка: не указана