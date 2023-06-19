Искам Виталий Робертович
Место рождения
Дата рождения01.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1975
Рождение ребёнка
08.10.1999
Дочь: Охват Мария Витальевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
2002
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Искам Влада Витальевна
Мать ребёнка: не указана