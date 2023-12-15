Мухаметгарей Исмагил углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметгарей Исмагил углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Исмагил Бикташ углы

Мать: Магибада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халимзада Сабит кызы

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фархиямал Мухаметгарей кызы

Мать ребёнка: Халимзада Сабит кызы

Рождение ребёнка
1856

Сын: Мухаметсалим Мухаметгарей углы

Мать ребёнка: Халимзада Сабит кызы

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мухаметгали Мухаметгарей углы

Мать ребёнка: Халимзада Сабит кызы

Смерть
Неизвестно

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