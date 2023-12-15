Мухаметгарей Исмагил углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Исмагил Бикташ углы
Мать: Магибада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халимзада Сабит кызы
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фархиямал Мухаметгарей кызы
Мать ребёнка: Халимзада Сабит кызы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мухаметсалим Мухаметгарей углы
Мать ребёнка: Халимзада Сабит кызы
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мухаметгали Мухаметгарей углы
Мать ребёнка: Халимзада Сабит кызы
Смерть
Неизвестно