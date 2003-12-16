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Гойдин Николай Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.2003

Отец: Гойдин Валерий Дмитриевич

Мать: Калашникова Татьяна Григорьевна

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