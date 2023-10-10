Малинина Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина Елизавета Михайловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Малинина Наталия Евгеньевна

Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Малинина Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Малинина Нина Евгеньевна

Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Малинина Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Малинина София Евгеньевна

Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Малинина Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Евгений Викторович

Смерть
Неизвестно
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