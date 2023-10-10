Малинина Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Малинина Наталия Евгеньевна
Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Малинина Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Малинина Нина Евгеньевна
Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Малинина Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Малинина София Евгеньевна
Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Малинина Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Малинин Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно