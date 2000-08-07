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Тутукарова Августина Михайловна
Тутукарова Августина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.2000
Пол
Женский
Отец
Тутукаров Михаил Алексеевич
1969 г.р.
Мать
Тутукарова Марта Даниловна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2000
Отец:
Тутукаров Михаил Алексеевич
Мать:
Тутукарова Марта Даниловна
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