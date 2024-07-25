(Черкова) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черкова) Дина

(Черкова) Дина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Заворотняк Михаил

Мать: Зинаида

Бракосочетание
1958

Муж: Черков Виктор Военный Пенсионер

Гвардейск
Рождение ребёнка
16.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черков Виктор Военный Пенсионер

Рождение ребёнка
19.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черков Виктор Военный Пенсионер

Гвардейск Калининградской обл.
Смерть
2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.