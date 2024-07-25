(Черкова) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Заворотняк Михаил
Мать: Зинаида
Бракосочетание
1958
Гвардейск
Рождение ребёнка
16.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черков Виктор Военный Пенсионер
Рождение ребёнка
19.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черков Виктор Военный Пенсионер
Гвардейск Калининградской обл.
Смерть
2005