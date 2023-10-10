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Румянцев Иоанн Сергеевич

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.04.1900 ст.

Дата смерти

02.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1900 ст.

Отец: Румянцев Сергей Андреевич

Мать: Румянцева Ольга Семёновна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.4-5 (Рождение №-30м)
Крещение
14.04.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Окулов Иван Иванович - псаломщик Ильинской церкви с.Княжей Крёстная мать: Ксения Филипповна - крестьянская жена из д.Новосёлка
Смерть
02.02.1906 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянский сын в 5 лет (от простуды)
Похороны
04.02.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.122-123 (Умершие №-5м)
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