Кубатуллин Григорий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубатуллин Григорий Эдуардович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

28.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2004

Отец: Кубатуллин Эдуард Владимирович

Мать: Кубатуллина Ирина Николаевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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