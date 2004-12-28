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Кубатуллин Григорий Эдуардович
Кубатуллин Григорий Эдуардович
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
28.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Кубатуллин Эдуард Владимирович
1972 г.р.
Мать
Кубатуллина (Гуренкова) Ирина Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2004
Отец:
Кубатуллин Эдуард Владимирович
Мать:
Кубатуллина Ирина Николаевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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