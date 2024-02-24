Маркова (Дочь Священника Церковного Погоста Павла Михайлова) Екатерина Павловна
Место рождениясело Церковное
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Священник Церковного Погоста Павел Михайлов
село Церковное
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Отец ребёнка: Марков Иван Васильевич
Средьпогост, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно