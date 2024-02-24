Маркова (Дочь Священника Церковного Погоста Павла Михайлова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Дочь Священника Церковного Погоста Павла Михайлова) Екатерина Павловна

Место рождения

село Церковное

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Священник Церковного Погоста Павел Михайлов

Мать: не указана

село Церковное
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Марков Василий Иванович

Отец ребёнка: Марков Иван Васильевич

Средьпогост, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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