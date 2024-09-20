Апыхтина Пелагея Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвинова (Апыхтина) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Апыхтин Николай Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1904
Сын: Апыхтин Серафим Николаевич
Отец ребёнка: Апыхтин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Апыхтин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Апыхтин Николай Петрович
Смерть
1940