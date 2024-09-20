Апыхтина Пелагея Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апыхтина Пелагея Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвинова (Апыхтина) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Апыхтин Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1904

Сын: Апыхтин Серафим Николаевич

Отец ребёнка: Апыхтин Николай Петрович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Апыхтин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Апыхтин Николай Петрович

Смерть
1940
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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