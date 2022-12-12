Дмитриева (Колупаева) Анна Акимовна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Васильева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Гаврилович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дмитриев Леонид Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Гаврилович
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1947
Сын: Дмитриев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Дмитриев Федор Гаврилович
Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2010