Дмитриева (Колупаева) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Колупаева) Анна Акимовна

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1917

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Мать: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1935

Муж: Дмитриев Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Васильева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Гаврилович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Дмитриев Леонид Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Гаврилович

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1947

Сын: Дмитриев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Дмитриев Федор Гаврилович

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2010
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