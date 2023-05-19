Болдырев Емельян Андриянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Емельян Андриянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Болдырев Андриян Максимов

Мать: Болдырева Марья Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Болдырев Василий Емельянов

Мать ребёнка: Болдырева Парасковья Пантелеева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Болдырев Ефим Емельянов

Мать ребёнка: Болдырева Парасковья Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Парасковья Пантелеева

Смерть
Неизвестно