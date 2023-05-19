Болдырев Емельян Андриянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Болдырев Андриян Максимов
Мать: Болдырева Марья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Болдырев Василий Емельянов
Мать ребёнка: Болдырева Парасковья Пантелеева
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Болдырева Парасковья Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно