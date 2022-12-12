Ветошкин Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкин Михаил Кузьмич

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Место рождения

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Дата рождения

17.11.1884

Дата смерти

02.02.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Место жительства
С 1905 по 1906
г. Харбин, КНР
Место жительства
С 1917 по 1920
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1922
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1925
г. Харьков, Украина
Место жительства
С 1925 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.02.1958
Москва, город федерального значения Москва
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