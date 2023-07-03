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Макушин Егор Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Макушин Самойло Петрович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно