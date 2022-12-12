Андрианов (Михайлов) Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов (Михайлов) Василий Васильевич

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Место рождения

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Андрианов Василий Андрианович

Мать: Андрианова Мария Александровна

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Оставлен на вокзале г. Ярославля в военные годы, так как было голодно.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сосипатр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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