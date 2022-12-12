Андрианов (Михайлов) Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Оставлен на вокзале г. Ярославля в военные годы, так как было голодно.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Сосипатр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно