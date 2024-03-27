Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Место рожденияс.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193
Сын: Кафиатулин Алиазгар
Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы
Рождение
1900
Отец: Асянов Кафиятулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Кафиатуллин Башар рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. М. Ромашкино Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октя... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
01.01.1933
Рождение ребёнка
1935
Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва