Кафиатулин Занибяшяр (Башар) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Место рождения

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Дети

193 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193

Сын: Кафиатулин Алиазгар

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Рождение
1900

Отец: Асянов Кафиятулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Военная служба
Неизвестно
Кафиатуллин Башар рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. М. Ромашкино Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октя... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Рождение ребёнка
01.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьям Бедретдин Кызы

Смерть
1983
Москва, город федерального значения Москва

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