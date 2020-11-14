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Жевнов Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1950

Дочь: Евдокимова Мария Павловна

Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевнов Валерий Павлович

Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жевнова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Елена Павловна

Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевнов Николай Павлович

Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мязко Нина Павловна

Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна

Смерть
Неизвестно
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