Жевнов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1950
Дочь: Евдокимова Мария Павловна
Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жевнова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Елена Павловна
Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мязко Нина Павловна
Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Жевнова Зинаида Петровна
Смерть
Неизвестно