Шевелёва (Жилкина) Аграфена (Груша) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1928
Дата смерти20.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928
Рождение ребёнка
23.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелёв Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевелёв Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1999