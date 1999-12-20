Шевелёва (Жилкина) Аграфена (Груша) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёва (Жилкина) Аграфена (Груша) Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

20.12.1999

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: Жилкин Фёдор Васильевич

Мать: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелёв Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевелёв Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелёв Анатолий Васильевич

Смерть
20.12.1999
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