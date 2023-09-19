Ситникова (Семёнова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Семёнова) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Муж: Ситников Иван Андреевич

Свидетели по жениху: Лазарев Степан Терентьевич, Скобелкин Егор Алексеевич По невесте: Супругов Филипп Ионович, Асеев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно
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