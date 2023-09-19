Ситникова (Семёнова) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
Свидетели по жениху: Лазарев Степан Терентьевич, Скобелкин Егор Алексеевич По невесте: Супругов Филипп Ионович, Асеев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно