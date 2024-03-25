Клеймёнов Карпей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеймёнов Григорий Карпович
Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеймёнов Степан Карпович
Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клеймёнова Анастасия Карповна
Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клеймёнова Клавдия Карповна
Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно