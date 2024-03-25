Клеймёнов Карпей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеймёнов Карпей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеймёнов Григорий Карпович

Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеймёнов Степан Карпович

Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клеймёнова Анастасия Карповна

Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клеймёнова Клавдия Карповна

Мать ребёнка: Клеймёнова Марьяна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клеймёнова Марьяна Осиповна

Смерть
Неизвестно
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