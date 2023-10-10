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Вьялкин Герасим Иванович

Место рождения

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

01.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Вьялкин Иван

Мать: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Вьялкин Николай Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Вьялкин Корнилий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Вьялкин Евдоким Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
01.12.1871
Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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