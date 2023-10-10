Вьялкин Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти01.12.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Вьялкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вьялкин Николай Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Вьялкин Корнилий Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Вьялкин Евдоким Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.12.1871