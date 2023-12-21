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Козырская (Екель) Елена Карловна
Козырская (Екель) Елена Карловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1999
Пол
Женский
Отец
Екель Карл Андреевич
1881 г.р.
Мать
Эмма Эмануиловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Екель Карл Андреевич
Мать:
Эмма Эмануиловна
Смерть
1999
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