Козырская (Екель) Елена Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырская (Екель) Елена Карловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Екель Карл Андреевич

Мать: Эмма Эмануиловна

Смерть
1999
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