Крысов Давыд Зотиков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кырысов Зот Иванович
Бракосочетание
23.01.1820
Жена: Крысова Фекла Егоровна
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Крысова Фекла Егоровна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Крысова Фекла Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно