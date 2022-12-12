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Крысов Давыд Зотиков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кырысов Зот Иванович

Мать: Крысова Матрона Максимовна

Бракосочетание
23.01.1820

Жена: Крысова Фекла Егоровна

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Крысов Николай Давыдович

Мать ребёнка: Крысова Фекла Егоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Крысов Георгий Давыдович

Мать ребёнка: Крысова Фекла Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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