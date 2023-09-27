Греков Александр Борисович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя
Александр Борисович Греков – родной брат художника-баталиста Митрофана.
Эмиграция
1920
Квебек, Канада
Откуда: Российская империя Александр Борисович Греков был другом Петра Сергеевича Тимофеева Они вместе эвакуировались с Белой армией из Крыма, через Турцию попали в Канаду.
Бракосочетание
1924
Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Греков Борис Александрович
Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна
Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Греков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна
Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Грекова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна
Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Грекова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна
Квебек, Канада
Место жительства
Неизвестно
Квебек, Канада
Смерть
Неизвестно
Квебек, Канада