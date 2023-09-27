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Греков Александр Борисович

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя
Александр Борисович Греков – родной брат художника-баталиста Митрофана.
Эмиграция
1920
Квебек, Канада
Откуда: Российская империя Александр Борисович Греков был другом Петра Сергеевича Тимофеева Они вместе эвакуировались с Белой армией из Крыма, через Турцию попали в Канаду.
Бракосочетание
1924

Жена: Грекова Любовь Александровна

Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Греков Борис Александрович

Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна

Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Греков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна

Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Грекова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна

Квебек, Канада
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Грекова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Грекова Любовь Александровна

Квебек, Канада
Место жительства
Неизвестно
Квебек, Канада
Смерть
Неизвестно
Квебек, Канада
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