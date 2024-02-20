Тезиева (Мамсурова) Дыгула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тезиева (Мамсурова) Дыгула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамсуров Касполат

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тезиев Угалук

Отец ребёнка: Тезиев Агубе Тепсаевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Тезиев Анзор

Отец ребёнка: Тезиев Агубе Тепсаевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Хадизат

Отец ребёнка: Тезиев Агубе Тепсаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тезиев Агубе Тепсаевич

Смерть
Неизвестно
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