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Глазкова Пелагея Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.?.1884

Сын: Глазков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
22.07.1887

Дочь: Глазкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
10.09.1888 ст.

Дочь: Глазкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.09.1889

Сын: Глазков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Михаил Гаврилович

Смерть
Неизвестно