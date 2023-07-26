Глазкова Пелагея Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.?.1884
Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
22.07.1887
Дочь: Глазкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
10.09.1888 ст.
Дочь: Глазкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович
Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.09.1889
Сын: Глазков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Глазков Михаил Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно