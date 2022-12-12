Ёгина (Сурикова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1874
Дата смерти03.10.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874
Отец: Суриков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ёгин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ёгин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.08.1911
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Алексеевна
Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1957