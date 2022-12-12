Ёгина (Сурикова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёгина (Сурикова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1874

Дата смерти

03.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1874

Отец: Суриков Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ёгин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ёгин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ёгин Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Ёгин Феодосий Алексеевич

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Ёгин Ананий Алексеевич

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ёгин Гордей Алексеевич

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Алексеевна

Отец ребёнка: Ёгин Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёгин Алексей Евгеньевич

Смерть
03.10.1957
Стрельниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
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