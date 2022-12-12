Аксёнов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1910
Дата смерти04.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910
Отец: Аксёнов Григорий Васильевич
Мать: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
31.05.1938
Сын: Аксёнов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Александра Степановна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Александра Степановна
Смерть
04.03.1942