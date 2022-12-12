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Аксёнов Василий Григорьевич

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Место рождения

Княжево, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.12.1910

Дата смерти

04.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910

Отец: Аксёнов Григорий Васильевич

Мать: Мария Максимовна

Княжево, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.05.1938

Сын: Аксёнов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Александра Степановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Александра Степановна

Смерть
04.03.1942
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