Струнина (Фирулева) Людмила Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Фирулева) Людмила Герасимовна

Место рождения

Павлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1880 ст.

Муж: Струнин Степан Андреевич

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху: деревни Еремеева временнообязанные крестьяне Давыд Михайлов, Иван Федоров Коновалов и Евграф Александров Перхуров; по невесте: деревни Еремеева временнообязанный крестьянин Андре... Показать все
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нилова (Струнина) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Струнин Степан Андреевич

Еремеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915

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