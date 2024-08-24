Малышев Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1719
Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614 490об.
Рождение ребёнка
1730

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Скрыто настройками приватности
Смерть
1776
Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
https://proza.ru/2021/02/15/489

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