Малышев Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1719
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 214, Оп. 1, Часть 5, Книга 1614 490об.
Рождение ребёнка
1730
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
1776
https://proza.ru/2021/02/15/489