Хлынов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлынов Иван Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлынов Филип Иванов
Мать ребёнка: Настасья Трифонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлынов Иван Иванов
Мать ребёнка: Настасья Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Трифонова
Смерть
Неизвестно