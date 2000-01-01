Хлынов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлынов Иван Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынов Филип Иванов

Мать ребёнка: Настасья Трифонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынов Иван Иванов

Мать ребёнка: Настасья Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Трифонова

Смерть
Неизвестно
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