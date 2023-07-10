Плешаков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешаков Александр Николаевич

Плешаков Александр Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1932

Дата смерти

23.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932

Отец: Плешаков Николай Максимович

Мать: Плешакова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Александра

Рождение ребёнка
12.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Александра

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Александра

Смерть
23.05.1982