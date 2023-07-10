Плешаков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1932
Дата смерти23.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1932
Рождение ребёнка
06.02.1961
Рождение ребёнка
12.02.1963
Рождение ребёнка
1968
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешакова Александра
Смерть
23.05.1982