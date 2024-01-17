Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1996
Сын: Рыжков Евгений Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1996
Сын: Рыжков Григорий Константинович
Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович