Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Сиухина) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1972

Отец: Сиухин Анатолий Григорьевич

Мать: Сиухина Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1996

Сын: Рыжков Евгений Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1996

Сын: Рыжков Григорий Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Константин Петрович

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