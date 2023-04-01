Осокина Апполинария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Апполинария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1938

Сын: Осокин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Осокин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осокин Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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