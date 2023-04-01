Осокина Апполинария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1938
Сын: Осокин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Осокин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно