Климук Венедикт известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климук Кирил Венедиктович
Мать ребёнка: не указана
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климук Евдокия Венедиктовна
Мать ребёнка: не указана
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно