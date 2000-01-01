Климук Венедикт известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимук Венедикт известно

Климук Венедикт известно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Кирил Венедиктович

Мать ребёнка: не указана

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климук Евдокия Венедиктовна

Мать ребёнка: не указана

д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д.Рогозно, Рогозянская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close