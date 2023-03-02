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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Белоусов Николай

Отец ребёнка: Белоусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Алексей

Отец ребёнка: Белоусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Михаил

Отец ребёнка: Белоусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Раиса

Отец ребёнка: Белоусов Александр

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