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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Белоусов Николай
Отец ребёнка: Белоусов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Алексей
Отец ребёнка: Белоусов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Михаил
Отец ребёнка: Белоусов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Раиса
Отец ребёнка: Белоусов Александр