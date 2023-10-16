Соколова Меланья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Меланья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1669 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Соколов Василий Стафеевич

Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Соколов Анисим Стафеевич

Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Соколов Петр Стафеевич

Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Соколов Иван Стафеевич

Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Стафей Якимович

Смерть
1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
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