Соколова Меланья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Соколов Василий Стафеевич
Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1720
Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Соколов Стафей Якимович
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1749
ГАСО, 24-1-1502, 62 лист