Мельгунов Юлий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгунов Юлий Николаевич

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Место рождения

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.09.1846

Дата смерти

31.03.1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1846
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.03.1893
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1893
Москва, город федерального значения Москва
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