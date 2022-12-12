Мельгунов Юлий Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1846
Дата смерти31.03.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1846
Место жительства
По 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.03.1893
Место жительства
По 1893